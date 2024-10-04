Третьего обвиняемого по новому делу Лерчек отправили под домашний арест
Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест Романа Вишняка — третьего обвиняемого по новому делу Валерии Чекалиной (блогер Лерчек), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Его арестовали до 26 ноября 2024 года.
Ранее суд избрал аналогичную меру пресечения самому блогеру и ее бывшему мужу Артему Чекалину. Вишняк является соучредителем компании по торговле косметикой Чекалина ООО «Лейтик мейкап».
О новом уголовном деле против Чекалиных стало известно 2 октября. Бывшим супругам вменяют вывод из России 251 млн руб. по фальшивым документам. По версии следствия, при реализации курсов фитнес-марафонов они обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.
Чекалиным грозит до десяти лет лишения свободы.
ООО «Лейтик мейкап» создано 4 августа 2020 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, соучредителями являются Чекалин (70%) и Вишняк (30%).
Весной 2023 года против супругов возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. Также Чекалина проходила по делу об отмывании денег — 130 млн руб., на которые были куплены доллары США. Первое дело против нее закрыли в декабре 2023 года, а второе — в марте 2024 года.
В августе блогер сообщила, что развелась с мужем.
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