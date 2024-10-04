Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест

Блогера Чекалину отправили под домашний арест по делу о выводе денег за границу

Валерия Чекалина (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) отправлена под домашний арест до 26 ноября, она будет находиться в коттедже в подмосковном городе Истра, постановил Троицкий суд Москвы, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

«Учитывая, что у Чекалиной есть загранпаспорт, следствие имеет основания полагать, что, находясь на свободе, она может скрыться от следствия или же уничтожить или скрыть доказательства», — аргументировал позицию обвинения следователь МВД (цитата по ТАСС).

Лерчек на заседании заявила, что не собирается скрываться от следователей. Она напомнила, что разведена и содержит трех детей, а интернет — единственный источник получения средств к существованию, поскольку при обыске все деньги были изъяты. «Я начала все с чистого листа, я заплатила все налоги», — отметила блогер. Ее адвокаты попросили учесть положительные характеристики Чекалиной и назначить Чекалиной подписку о невыезде.

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