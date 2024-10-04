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Дело инстаблогеров ,  
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Бывшего мужа блогера Лерчек отправили под домашний арест

Сюжет
Дело инстаблогеров
Очередное обвинение Чекалиным было предъявлено накануне. По версии следствия, при реализации курсов фитнес-марафонов они обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка
Артем Чекалин
Артем Чекалин (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина по делу о незаконном выводе из России 251 млн руб., сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Очередное обвинение Чекалиным было предъявлено накануне. По версии следствия, при реализации курсов фитнес-марафонов они обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Бывшим супругам (развелись летом) грозит до десяти лет лишения свободы.

Чекалина свою вину не признала. «Происходящее похоже на охоту на ведьм. Валерия выплатила гигантскую сумму, взяв в том числе в долг. Она работает, останется в стране <...>. Как будто кто-то хочет забрать все и выжать молодежь из страны. Откровенный перебор. Будем выяснять, в чем суть новых обвинений», — отмечала адвокат Чекалиной Екатерина Гордон.

Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе за рубеж ₽251 млн
Общество
Валерия Чекалина

Это третье уголовное дело, которое возбудили против бывших супругов. Так, в 2023 году против Чекалиных возбудили дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, блогер оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. Чекалина раздробила бизнес и привлекла супруга и других родственников в качестве пособников, говорили в СК.

К концу года Чекалины погасили около 500 млн руб. долгов, рассказывал адвокат Константин Третьяков. В декабре дело о неуплате налогов закрыли. В марте этого года было прекращено дело об отмывании средств, за блогером признали право на реабилитацию.

В июле этого года Чекалина сообщила, что подала на развод с мужем. В августе она объявила, что процедура развода завершилась.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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