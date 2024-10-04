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Дело инстаблогеров ,  
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Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе за рубеж ₽251 млн

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Дело инстаблогеров
Валерия Чекалина
Валерия Чекалина (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) отрицает свою вину по делу о выводе за рубеж 251 млн руб. по фальшивым документам, передает ТАСС.

«Чекалина не признает вину», — сообщила агентству адвокат блогера Екатерина Гордон.

Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили новое обвинение
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Артем Чекалин (слева) и Валерия Чекалина

Речь идет о новом обвинении, которое блогеру и ее бывшему мужу Артему Чекалину предъявили накануне.

По версии следствия, они заключили договор с зарубежной фирмой и отправляли деньги на счета зарубежного банка. Как писали ТАСС и «РИА Новости», фигуранты переводили оплату за онлайн-марафоны через Дубай. Прокуратура Москвы сообщила, что в контролирующие органы бывшие супруги предоставили недостоверные сведения о целях и основаниях перевода денег за рубеж. Супругам удалось вывести за границу более 250 млн руб.

Так как фигуранты действовали организованной группой при переводе денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов России и использовали для этого фальшивые документы, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Это уже третье уголовное дело, которое возбудили на бывших супругов. Прошлой весной против них возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. Также Лерчек проходила по делу об отмывании денег — 130 млн руб., на которые были куплены доллары США. Оба дела уже закрыли — в декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно.

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Лерчек вывод средств за рубеж блогеры
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