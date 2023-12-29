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Политика ,  
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Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных организаций

Власти Казахстана исключили «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций
Фото: Nava Jamshidi / Getty Images
Фото: Nava Jamshidi / Getty Images

Власти Казахстана исключили движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) из списка запрещенных в стране организаций. Об этом сообщил представитель МИД республики Айбек Смадияров в интервью «Казинформ».

Объясняя такое решение, собеседник агентства отметил, что власти страны регулярно актуализируют список.

«В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения «Талибан» в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение «Талибан» не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», — сказал Смадияров.

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Фото:Soeren Stache / dpa / Global Look Press

В вопросе о поддержании дипломатических контактов с движением Казахстан намерен придерживаться решений и резолюций Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, добавил представитель МИДа.

Верховный суд Казахстана внес движение «Талибан» в перечень запрещенных организаций в марте 2005 года. Кроме него в списке значится еще 21 организация.

Совет Безопасности ООН включил движение талибов в список террористических организаций в 2003 году. Также всемирная организация в 1999 году ввела против талибов санкции.

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Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, после того как смогли активизировать наступление в связи с уходом американского военного контингента.

Россия не признает правительство талибов, по решению Верховного суда движение признано в стране террористическим. Несмотря на это, после захвата власти в Афганистане делегации «Талибана» несколько раз приезжали в Россию. МИД допускал исключение из этого списка, однако подчеркивал, что Совбез ООН должен сначала исключить его из своего перечня.

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Казахстан Талибан запрещенные организации

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