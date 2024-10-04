В Кремле заявили об отсутствии планов провести встречу Путина и Гросси

Рафаэль Гросси (слева) и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о попытках ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской атомной электростанции.

По словам Пескова, атаки означают, что «Киев продолжает играть с огнем».

«Мы, естественно, доводим это до сведения представителей МАГАТЭ. Пока контактов с Гросси в планах Путина нет», — сказал Песков.

Курская АЭС — одна из крупнейших в России, находится вблизи города Курчатова. Она питает энергосистему, которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа.

Российские власти неоднократно заявляли, что украинская армия пытается атаковать станцию. После вторжения ВСУ в Курскую область Путин сообщил об их попытке ударить по АЭС. В конце августа Гросси посетил Курскую АЭС. По итогам визита в Курчатов глава МАГАТЭ заявил об опасности «ядерного инцидента» в регионе.

В МИД Украины заявляли, что украинские силы не имеют возможности атаковать станцию.