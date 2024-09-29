В КНДР предрекли ядерную войну из-за помощи США Киеву

Северная Корея осуждает военную помощь США Украине и считает ее грубой ошибкой, которая может спровоцировать начало ядерной войны, заявила заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чен, передает Центральное телеграфное агентство КНДР.

«Решительно осуждаю намеренные попытки США обострить ситуацию, которые поставкой Украине разных вооружений на астрономические суммы намереваются затянуть и расширить конфликт, подвергнуть всю Европу ужасным бедствиям ядерной войны», — сказала Ким Е Чен.

Так она ответила на сообщения о том, что американский лидер Джо Байден поручил Пентагону выделить Украине военную помощь в размере почти $8 млрд.

Ким Е Чен подчеркнула, что Западу нельзя игнорировать или недооценивать «строгое предупреждение России» и изменения ее ядерной доктрины.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. В обновленной редакции документа расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются «мероприятия ядерного сдерживания». В Кремле заявили, что эти изменения можно считать определенным сигналом западным странам, который предупреждает их «о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными».

Ким Е Чен также призвала президента Украины Владимира Зеленского отказаться от «грошовой игры» и «своевременно уйти для глобального мира и стабильности».

Ранее Зеленский, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинил КНДР и Иран в поддержке России в конфликте на Украине. Ким Е Чен заявила, что попытки представить Северную Корею как соучастника — это «полный бред и безумная политическая провокация».

Россия настаивает, что военная помощь Украине лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.