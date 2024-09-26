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Военная операция на Украине ,  
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Байден решил передать Украине управляемые авиабомбы JSOW

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Военная операция на Украине
Байден объявил о выделении Украине военной помощи в размере почти $8 млрд, большая часть этой суммы была согласована до конца сентября. CNN писал, что поставки оружия могут быть отложены из-за нехватки заказов
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить все оставшиеся до конца срока его полномочий средства, предназначенные для помощи Украины, сообщается на сайте Белого дома.

«Я также санкционировал выделение $5,5 млрд <...> чтобы моя администрация могла в полной мере использовать финансирование, выделенное конгрессом», — сказал он. Речь идет о предоставлении помощи по линии Presidential Drawdown Authority (PDA; президентские поручения по изъятию средств из запасов, срок которых истекает 30 сентября, в конце финансового года в США).

The Hill писал, что администрация Байдена просила конгресс продлить действие полномочий до 2025 года, чтобы сохранить средства, но законодатели не смогли одобрить эту меру. Поэтому, передавал CNN, власти решили объявить о выделении Украине миллиардов долларов до конца месяца. Однако телеканал сообщал, что поставки будут отложены из-за нехватки запасов.

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Фото:John Moore / Getty Images

Кроме того, заявил Байден, США выделят Киеву военную помощь на $2,4 млрд. Американский лидер поручил расширить обучение украинских пилотов управлению истребителей F-16 и одобрил передачу Киеву управляемых авиабомб большой дальности Joint Standoff Weapon (AGM-154 JSOW, дальность действия составляет 130 км), а также дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в рамках нового пакета помощи его страна получит другие средства противовоздушной обороны, беспилотники, снаряды, а также «средства для укрепления оборонно-промышленной базы».

Он поблагодарил США за то, «что удалось найти способ» выделить оставшиеся средства на поддержку в сфере безопасности.

Украина пользуется двухпартийной поддержкой в США, однако неизвестно, изменится ли в будущем позиция республиканцев на фоне растущей критики со стороны кандидата в президенты Дональда Трампа, отмечает Reuters. Он отклонил просьбу Зеленского о встрече, а на недавнем предвыборном мероприятии в Северной Каролине резко негативно высказался об украинском лидере и действующих властях США, обвинив их в том, что они «подстегивают конфликт».

Россия осуждает военную помощь Киеву со стороны западных стран. В Кремле заявляли, что новые пакеты поддержки от США не изменят ситуацию на поле боя.

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Джо Байден Владимир Зеленский Украина США военная помощь
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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Владимир Зеленский

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25 января 1978 года
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