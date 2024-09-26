Байден решил передать Украине управляемые авиабомбы JSOW
Президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить все оставшиеся до конца срока его полномочий средства, предназначенные для помощи Украины, сообщается на сайте Белого дома.
«Я также санкционировал выделение $5,5 млрд <...> чтобы моя администрация могла в полной мере использовать финансирование, выделенное конгрессом», — сказал он. Речь идет о предоставлении помощи по линии Presidential Drawdown Authority (PDA; президентские поручения по изъятию средств из запасов, срок которых истекает 30 сентября, в конце финансового года в США).
The Hill писал, что администрация Байдена просила конгресс продлить действие полномочий до 2025 года, чтобы сохранить средства, но законодатели не смогли одобрить эту меру. Поэтому, передавал CNN, власти решили объявить о выделении Украине миллиардов долларов до конца месяца. Однако телеканал сообщал, что поставки будут отложены из-за нехватки запасов.
Кроме того, заявил Байден, США выделят Киеву военную помощь на $2,4 млрд. Американский лидер поручил расширить обучение украинских пилотов управлению истребителей F-16 и одобрил передачу Киеву управляемых авиабомб большой дальности Joint Standoff Weapon (AGM-154 JSOW, дальность действия составляет 130 км), а также дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в рамках нового пакета помощи его страна получит другие средства противовоздушной обороны, беспилотники, снаряды, а также «средства для укрепления оборонно-промышленной базы».
Он поблагодарил США за то, «что удалось найти способ» выделить оставшиеся средства на поддержку в сфере безопасности.
Украина пользуется двухпартийной поддержкой в США, однако неизвестно, изменится ли в будущем позиция республиканцев на фоне растущей критики со стороны кандидата в президенты Дональда Трампа, отмечает Reuters. Он отклонил просьбу Зеленского о встрече, а на недавнем предвыборном мероприятии в Северной Каролине резко негативно высказался об украинском лидере и действующих властях США, обвинив их в том, что они «подстегивают конфликт».
Россия осуждает военную помощь Киеву со стороны западных стран. В Кремле заявляли, что новые пакеты поддержки от США не изменят ситуацию на поле боя.
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