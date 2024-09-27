Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Trump Tower объяснил, что решил встретиться с обоими кандидатами, поскольку до американских выборов в ноябре боевые действия не кончатся. Трансляцию их встречи ведет CNBC.

«В ноябре американцам предстоит решить, кто станет президентом. Но мы понимаем, что до ноября мы не сможем остановить Путина. <...> Но мы понимаем, что после ноября нам придется принимать решение, и мы надеемся, что сила Соединенных Штатов будет очень велика. <...> Вот почему я решил встретиться с обоими кандидатами», — заявил украинский президент.

Он добавил, что для Киева очень важно «поделиться всеми шагами, которые позволят укрепить Украину», и нужно принять решение об их реализации.

Россия для урегулирования конфликта настаивает на признании суверенитета над республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями, вошедшими в состав страны по итогам референдума, выводе оттуда украинских войск и закрепленном отказе Украины от вступления в НАТО. Президент Владимир Путин говорил, что это позволило бы «одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни». Киев отказывается от переговоров на таких условиях и считает их ультиматумом.

После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа Путин назвал переговоры бесперспективными, в Кремле также сказали, что с учетом «авантюры» Россия не намерена разговаривать в настоящий момент. В начале сентября президент заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, «но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию» России.

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