Курский губернатор назначил ветерана спецоперации Кондратьева сенатором

Алексей Кондратьев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Ветеран боевых действий на Украине, гвардии полковник Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Алексей Владимирович — ветеран боевых действий, участник президентской программы «Время героев». Он с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область принимает участие в эвакуации мирных жителей в безопасные районы», — уточнил Смирнов.

По его словам, боевой опыт Кондратьева помогает при формировании отряда «Барс-Курск», который сейчас создают в регионе.

Кондратьев — доверенное лицо Смирнова. В августе он рассказал, что ситуация в Курской области, где с 6 августа идут бои между российской армией и ВСУ, сложная, но находится под контролем.

Минобороны 12 сентября отчиталось об освобождении десяти населенных пунктов в регионе, а затем еще двух. Президент России Владимир Путин назвал действия Киева масштабной провокацией и выразил уверенность, что операция ВСУ провалится.