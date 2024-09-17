Жительница курского приграничья рассказала об эвакуации на велосипеде

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Жительницы села в Курской области, оказавшегося под обстрелом со стороны украинских военных, эвакуировались на велосипедах, рассказала «РИА Новости» одна из них.

По словам женщины, когда они выезжали, в селе Попово-Лежачи были частые обстрелы. «У нас канонада была… когда выезжали из поселка… а потом был прилет в здание почты... Кто мог, на машинах выехали. У меня только велосипед. <...> Приехали мои две подруги, и мы с ними поехали в поселок Званное [в Глушковском районе]», — рассказала женщина. До пункта назначения они добрались за несколько часов.

Бои в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Власти объявили эвакуацию из восьми районов — шести приграничных и двух соседствующих с Курской АЭС. К 22 августа оттуда выехали 133 тыс. человек, остались около 20 тыс., говорил глава региона Алексей Смирнов. Накануне зону обязательной эвакуации расширили еще на два района.