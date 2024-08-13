В Курской области заявили, что украинские силы заблокированы

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Ситуация в Курской области сложная, но она под контролем, заявил гвардии полковник Алексей Кондратьев, доверенное лицо врио губернатора Курской области, передает «РИА Новости».

«Идет попытка противника прорваться на отдельных участках, но наши вооруженные силы, пограничники, подразделения Федеральной службы безопасности вполне успешно заблокировали противника на данных рубежах. Сейчас идет уничтожение по частям проникших мобильных групп противников», — сказал Кондратьев, комментируя ситуацию в Судже.

По его словам, на здании администрации в городе — российский флаг, в Судже действуют российские подразделения, но там появляются мобильные группы украинцев, их уничтожают.

Неделю назад ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, с тех пор там и в соседних Беловском и Кореневском районах идут бои и борьба с украинскими диверсантами. Как заявил 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов, украинская армия контролирует 28 населенных пунктов, «глубина проникновения» ВСУ в регионе «составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км». На территории области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе десять детей, уточнил Смирнов.