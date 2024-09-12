Евкуров рассказал о задачах отрядов БАРС в приграничных регионах

Во всех трех приграничных регионах продолжают создаваться добровольческие Боевые армейские резервы страны (БАРС), они называются «Барс — Курск», «Барс — Белгород» и «Барс — Брянск». Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС.

«Основная задача этих отрядов — содействие оперативным штабам губернатора и по линии КТО (контртеррористическая операция. — РБК) для решения задач, которые в настоящее время возникают, в том числе и с оружием в руках, и без оружия», — сказал Евкуров в ходе поездки в войска Московского военного округа.

Он уточнил, что речь идет об эвакуации населения, помощи в пожаротушении, а также в охране «важных коммуникаций, жизнеобеспечивающих объектов».

О планах создать отряд добровольцев «Барс» в Курской области говорил губернатор региона Алексей Смирнов в конце августа. Задачей отряда он назвал «обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области».

Подготовка добровольцев отряда «Барс — Белгород» началась в сентябре. В его задачи, по данным Минобороны, будут входить защита объектов гражданской инфраструктуры, борьба с дронами, противодействие диверсионно-разведывательным группам, а также обеспечение эвакуации гражданского населения и режима КТО.

11 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз обсудил с Евкуровым вопросы формирования и оснащения добровольческого отряда «Барс — Брянск».