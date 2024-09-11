В Киеве объявили воздушную тревогу в день визита Блинкена

Энтони Блинкен на железнодорожном вокзале в Киеве, Украина (Фото: Mark Schiefelbein / Reuters)

В Киеве и ряде областей в центре и на востоке Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствует карта оповещений. «Суспiльне» и «Украинская правда» также сообщили о взрыве в Сумах.

С визитом в украинскую столицу ранее прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми, там проходит организованный Киевом саммит «Крымская платформа». На мероприятие также приехали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава сената Чехии Милош Выстрчил.

Ранее посещавшим Украину политикам неоднократно приходилось спускаться в убежища из-за воздушных тревог. В апреле в укрытии около полутора часов провел вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек. В момент оглашения тревоги он был в киевском отеле и вместе с другими постояльцами спустился на парковку. В похожую ситуацию попала в феврале глава МИД Германии Анналена Бербок. Ей пришлось спуститься в укрытие в одесском отеле.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис, посетивший Украину в марте, рассказывал, что во время его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в порту Одессы прозвучали сирены и они не успели пройти в укрытие. По его словам, рядом с ним и украинским лидером прогремели взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.