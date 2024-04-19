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Военная операция на Украине ,  
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Вице-канцлер Германии спустился в убежище из-за тревоги в Киеве

Вице-канцлер Германии Хабек в Киеве спустился в убежище во время тревоги
Сюжет
Военная операция на Украине
Роберт Хабек (в центре)
Роберт Хабек (в центре) (Фото: Dominik Butzmann / IMAGO / Global Look Press)

Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек, который прибыл в Киев с визитом, спустился в убежище после объявления воздушной тревоги и провел там примерно полтора часа, сообщает издание Bild.

Немецкая делегация во главе с Хабеком находилась в отеле в момент объявления тревоги. Они, как и другие постояльцы, спустились на подземную стоянку, переоборудованную под бомбоубежище.

«Хабек пришел со своей командой в бомбоубежище, выпил там кофе и минеральной воды», — пишет издание. Позднее политик перешел в закрытую зону убежища, где стояли кровати. По информации Blid, сигналы звучали примерно полтора часа, с 4:00 до 6:20 мск.

Ночью 19 апреля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Взрывы раздались в Павлограде, Одессе и Днепре. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом
Политика
Роберт Хабек

Хабек прибыл в Киев накануне, 18 апреля, с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также вице-премьером и министром экономики Юлией Свириденко.

После Хабек отправится в Молдавию, где встретится, в частности, с премьер-министром Дорином Речаном.

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Теги
Украина Киев Германия Воздушная тревога
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