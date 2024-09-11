В Киев прибыли президент Литвы, премьер Латвии и глава чешского сената

Владимир Путин и Милош Выстрчил (Фото: SenatCZ / X)

На Украину прибыли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава сената Чехии Милош Выстрчил, об этом они сообщили на своих страничках в соцсети X.

«Только что прибыл в Киев», — написал Науседа, подчеркнув, что рад встреться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он назвал президента Украины своим «дорогим другом».

«Утро в Киеве. Латвия будет вместе с украинским народом до его победы», — в свою очередь сообщила Силиня. Ниже она прибавила несколько строк на украинском языке.

«Латвия будет с украинским народом до его победы, и всегда будет поддерживать Украину на пути в Европейский союз и НАТО!» — написала латвийский премьер. Свой пост она сопроводила кадрами с вокзального перрона.

«Я прибыл в Киев на саммит «Крымской платформы», — написал Выстрчил. Он добавил, что поддержка союзников необходима Украине, иначе «Россия не остановится».

Как пишет украинское издание «Суспильне», участвовать в саммите «Крымской платформы» будут все трое.

Накануне Зеленский в своем видеообращении заявил, что заседание «Крымской платформы» состоится 11 сентября.

«Крымская платформа» — подготовленная украинскими властями международная площадка, где разные страны, организации и эксперты обсуждают стратегии будущего полуострова. Свою деятельность она начала в 2021 году.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Украина и ряд западных стран не признают Крым российским. Москва данный вопрос считает закрытым.

Накануне начала специальной военной операции на Украине в Киеве отказались принимать условия российского президента Владимира Путина для нормализаций отношений двух стран. Они включали признание итогов референдума в Крыму, отказ от вступления в НАТО и демилитаризацию страны.