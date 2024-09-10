Блинкен: США рассмотрят просьбу Киева о снятии ограничений на удары по России

США рассмотрят просьбу Киева о снятии ограничений на удары по России

Прежде Белый дом неоднократно азявлял, что считает удары Украины вглубь России дальнобойным оружием американского производства недопустимыми. Однако теперь госсекретарь анонсировал возможный пересмотр этой политики

Энтони Блинкен (Фото: Alberto Pezzali / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США проведут переговоры по вопросу использования Украиной западного оружия большой дальности для ударов по России, передает Bloomberg.

«Мы рассмотрим и выслушаем [просьбу Украины снять ограничения на использование ракет большой дальности]», — заявил Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми в Лондоне.

Корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке ранее со ссылкой на председателя палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола сообщил, Блинкен и Лэмми едут в Киев в том числе для того, чтобы озвучить украинским властям разрешение на дальнобойные удары по России.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Однако США ограничивали Киев в такой возможности, в отличие от ряда других союзников, например, Германии.

Белый дом настаивал, что эта политика неизменна. В последний раз об этом говорил 10 сентября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США. Это все еще наша политика и наш подход», — заявлял он незадолго до выступления Блинкена.

Вместе с тем госсекретарь и ранее говорил, что изменение политики может обсуждаться. Изменение ограничений, по его словам, планируют обсудить президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. До того США блокировали Великобритании возможность предоставить официальное разрешение на удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами Storm Shadow — одобрение Вашингтона здесь необходимо из-за участия США в производстве из компонентов.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.