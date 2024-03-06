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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Греции рассказал о взрыве рядом с ним и Зеленским в Одессе

Сюжет
Военная операция на Украине
Взрывы прогремели в Одессе, когда президент Украины и премьер Греции осматривали городской порт. Они не успели пройти в укрытие, Мицотакис назвал это «очень впечатляющим опытом»
Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский
Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

В Одессе во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса прогремели взрывы. В этот момент они оба осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие, рассказал греческий премьер.

«Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт», — приводит слова Мицотакиса «Суспiльне».

В Одессе прогремел взрыв
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Издание отмечает, что воздушная тревога в Одессе была объявлена в 10:41. Глава областной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале писал, что повторная тревога прозвучала в 11:41. Об отбое сигнала руководитель региона сообщил в 12:18.

Вечером 6 марта Минобороны России сообщило, что военные нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы, где велась подготовка к применению морских дронов ВСУ.

На совместной пресс-конференции с Мицотакисом в Одессе Зеленский сообщил, что Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности. «Должны зафиксировать в ней и уже достигнутый уровень сотрудничества и поддержки на этот год, а также и на следующие десять лет — именно долговременное сотрудничество в сфере безопасности дает наилучшие результаты», — отметил украинский лидер.

Украина ранее подписала соглашения о гарантиях безопасности с другими европейскими странами — в том числе с Великобританией, Францией, Германией и Италией. Аналогичные договоренности были достигнуты с Канадой.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Зеленский Кириакос Мицотакис Военная операция на Украине Одесса взрыв Греция
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