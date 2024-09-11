Блинкен и глава МИД Великобритании приехали в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли на Украину, сообщает издание «Страна».
Блинкен во время визита в Киев ознакомится с ситуацией на поле боя и обсудит потребности Украины на ближайшее время с учетом приближающейся зимы, рассказал накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Также у них должен состояться разговор по поводу мирных предложений президента Владимира Зеленского.
Накануне госсекретарь США заявил, что в ходе своего визита в Киев выслушает просьбу Украины снять ограничения на использование ракет большой дальности для ударов по России. Axios писал, что Блинкен и Лэмми дадут Киеву разрешение на это.
11 сентября на Украине проходит саммит «Крымская платформа», на котором представители разных стран и эксперты обсуждают стратегии будущего Крыма. В страну уже прибыли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Латвии Эвика Силиня и глава сената Чехии Милош Выстрчил.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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