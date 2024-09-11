Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Масляковым

Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с ведущим программы КВН Александром Масляковым. РБК вел прямую трансляцию церемонии, она продлится до 14:00. После этого пройдут похороны на Новодевичьем кладбище, сообщило агентство ТАСС.

Александру Маслякову было 82 года, он умер 8 сентября. Последние дни Масляков провел в отделении паллиативной помощи столичной больницы в окружении семьи, писали газета «КП» и телеграм-канал SHOT.

Путин направил семье Маслякова соболезнования после его смерти. Президент назвал его «человеком многогранного таланта», который был увлечен и предан своему делу. По словам президента, светлая память о Маслякове «навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества».

Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (Екатеринбург), окончил Московский институт инженеров транспорта и Высшие курсы работников телевидения. В 1964 году он стал постоянным ведущим, руководителем и режиссером юмористической программы КВН («Клуб веселых и находчивых»). Он вел передачу до 2022 года. Тогда Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом и вынужден уйти на самоизоляцию.

Масляков также был совладельцем творческого объединения АМиК, которое производило программу. В феврале 2024 года АМиК полностью перешло под контроль его сына — Александра Маслякова-младшего. В апреле того же года портал Life и «КП» написали, что Масляков покинет должность ведущего КВН и будет управлять проектом изнутри, а вместо него передачу станет вести Дмитрий Хрусталев.