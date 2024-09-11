 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Масляковым

Президент Путин прислал на церемонию прощания с Александром Масляковым венок
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с ведущим программы КВН Александром Масляковым. РБК вел прямую трансляцию церемонии, она продлится до 14:00. После этого пройдут похороны на Новодевичьем кладбище, сообщило агентство ТАСС.

Александру Маслякову было 82 года, он умер 8 сентября. Последние дни Масляков провел в отделении паллиативной помощи столичной больницы в окружении семьи, писали газета «КП» и телеграм-канал SHOT.

Не только КВН. Жизнь и карьера Александра Маслякова в 10 фотографиях
Фотогалерея 

Путин направил семье Маслякова соболезнования после его смерти. Президент назвал его «человеком многогранного таланта», который был увлечен и предан своему делу. По словам президента, светлая память о Маслякове «навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества».

Эрнст рассказал, что у телевидения для страны была улыбка Маслякова
Общество

Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (Екатеринбург), окончил Московский институт инженеров транспорта и Высшие курсы работников телевидения. В 1964 году он стал постоянным ведущим, руководителем и режиссером юмористической программы КВН («Клуб веселых и находчивых»). Он вел передачу до 2022 года. Тогда Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом и вынужден уйти на самоизоляцию.

Масляков также был совладельцем творческого объединения АМиК, которое производило программу. В феврале 2024 года АМиК полностью перешло под контроль его сына — Александра Маслякова-младшего. В апреле того же года портал Life и «КП» написали, что Масляков покинет должность ведущего КВН и будет управлять проектом изнутри, а вместо него передачу станет вести Дмитрий Хрусталев.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

В Перми произошло обрушение в жилом доме

Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России

Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Александр Масляков похороны церемония прощания
Александр Масляков фото

Александр Масляков

телеведущий
24 ноября 1941 года
Материалы по теме
Свердловский губернатор назвал смерть Маслякова личной утратой уральцев
Общество
ТАСС узнал, где похоронят Александра Маслякова
Общество
Путин назвал заслуги Маслякова в становлении КВН
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
Украина призвала Индию не быть «почтальоном» в конфликте с РоссиейПолитика, 12:53
Карпин тремя словами описал поездку сборной России во ВьетнамСпорт, 12:52
CNN узнал, что Киев уже использовал большую часть полученных ATACMSПолитика, 12:46
Суд ЕС постановил снять санкции с дочери главы «Транснефти»Политика, 12:42
Двое детей попали в больницу после поджога вертолета в НоябрьскеПолитика, 12:41
Компания жены сенатора вложит ₽1,5 млрд в производство игристого винаВино, 12:40
Экс-следователю запросили 20 лет колонии по делу о рекордной взяткеОбщество, 12:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Великобритания ввела санкции против еще десяти российских нефтетанкеровПолитика, 12:31
Выброшенное Солнцем облако плазмы разминулось с ЗемлейОбщество, 12:27
Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром МасляковымОбщество, 12:25
«Ты позоришь страну». Чем запомнились дебаты между Трампом и ХаррисПолитика, 12:22
Брендинг: как позиционирование компании определяет развитие бизнесаPro, 12:22
Суд ЕС решил, что Тимченко и Фридман должны раскрыть свои активы в ЕвропеЭкономика, 12:19
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 12:16