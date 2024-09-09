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ТАСС узнал, где похоронят Александра Маслякова

ТАСС: Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище
Александр Масляков
Александр Масляков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Многолетнего ведущего юмористической программы КВН Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС со ссылкой на источник в окружении ведущего.

Дата прощания и похорон пока уточняются, добавил собеседник агентства.

Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Он провел последние две игры Высшей лиги КВН в 2022 году, но из-за заболевания коронавирусом был вынужден уйти на самоизоляцию. Телеграм-канал Mash писал, что у телеведущего обнаружили неоперабельную опухоль в легких.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Александр Масляков похороны смерть Россия КВН Новодевичье кладбище
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