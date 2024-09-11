Эрнст рассказал, что у телевидения для страны была улыбка Маслякова

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Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст выступил с речью на прощании с ведущим КВН Александром Масляковым. В частности, он рассказал, что «у космонавтики для страны была улыбка Гагарина, у телевидения для страны — улыбка Маслякова».

Церемония прощания с телеведущим проходит в Москве в концертном зале «Планета КВН». Она продлится до 14.00. После этого Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. РБК ведет прямую трансляцию с церемонии.

Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Последние дни он находился в окружении семьи в отделении паллиативной помощи московской больницы.