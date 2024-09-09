Путин назвал заслуги Маслякова в становлении КВН

Александру Маслякову удалось сделать Клуб веселых и находчивых уникальным явлением, которое объединило молодежь. Многолетний ведущий КВН умер 8 сентября

Александр Масляков (Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости)

Благодаря многолетнему ведущему КВН Александру Маслякову Клуб веселых и находчивых «стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь, заслужил всенародную популярность». Об этом в своих соболезнованиях написал президент России Владимир Путин.

В телеграмме, направленной родным и близким умершего Александра Маслякова, Путин назвал его «человеком многогранного таланта», который был увлечен и предан своему делу и «призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик». По словам президента, светлая память о Маслякове «навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества».

О смерти Маслякова стало известно накануне, 8 сентября. Ему было 82 года. «Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей», — говорилось в сообщении на сайте КВН. Последние дни ведущий КВН провел в отделении паллиативной помощи, писала «Комсомольская правда».

Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в окружении ведущего. Дата и время прощания пока не были определены.