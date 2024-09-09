Путин назвал заслуги Маслякова в становлении КВН
Благодаря многолетнему ведущему КВН Александру Маслякову Клуб веселых и находчивых «стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь, заслужил всенародную популярность». Об этом в своих соболезнованиях написал президент России Владимир Путин.
В телеграмме, направленной родным и близким умершего Александра Маслякова, Путин назвал его «человеком многогранного таланта», который был увлечен и предан своему делу и «призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик». По словам президента, светлая память о Маслякове «навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества».
О смерти Маслякова стало известно накануне, 8 сентября. Ему было 82 года. «Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей», — говорилось в сообщении на сайте КВН. Последние дни ведущий КВН провел в отделении паллиативной помощи, писала «Комсомольская правда».
Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в окружении ведущего. Дата и время прощания пока не были определены.
Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). Окончил Московский институт инженеров транспорта и Высшие курсы работников телевидения.
В 1964 году начал работу на телевидении, вел передачи «Алло, мы ищем таланты!», «Веселые ребята», «12-й этаж», «Песня года» и другие. Был первым ведущим передачи «Что? Где? Когда?».
Стал постоянным ведущим, руководителем и режиссером юмористической игры КВН с 1964 года, являлся совладельцем творческого объединения АМиК, которое производило программу. Он вел телепередачу до 2022-го. Тогда Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом, из-за чего вынужден уйти на самоизоляцию. Телеграм-канал Mash писал, что после перенесенного заболевания у него нашли неоперабельную опухоль в легких. Эти данные не были подтверждены или опровергнуты телеведущим и его близкими.
За 2022 год Масляков провел две игры Высшей лиги КВН, в остальное время его заменяли другие ведущие, в том числе Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш и Дмитрий Хрусталев. В апреле 2024-го Life и «КП» писали, что Масляков окончательно покинет эту должность и будет управлять проектом изнутри, а вместо него КВН будет вести Хрусталев.
Имеет звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В 2021 году стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» за «значительный вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу».
Был женат, есть сын — Александр Масляков. В феврале 2024 года он стал единственным владельцем АМиК.
В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Аналитики предсказали сохранение ставки, несмотря на жесткие сигналы ЦБ
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Украина начала применять «дроны-драконы»
В России появится обязательная примирительная процедура при разводе
Инвесторы вывели более $1 млрд за неделю из криптовалютных ETF
Как закончились выборы в Мосгордуму. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов