Не только КВН. Жизнь и карьера Александра Маслякова в 10 фотографиях
В возрасте 82 лет умер бессменный ведущий «КВН» Александр Масляков. Как сложилась жизнь и карьера Маслякова — в материале РБК.
Александр Масляков родился в эвакуации в Свердловске (Екатеринбург) в 1941 году. В 1966 году окончил Московский институт инженеров транспорта (МИИТ), но, по его словам, большую часть времени проводил не в аудиториях, а в дворце культуры МИИТа. Еще будучи студентом, в 1964 году, Масляков стал ведущим «Клуба веселых и находчивых».
На фото: ведущий КВН Александр Масляков. Вопросы капитанам задают телеведущие Владимир Шнейдеров, Элеонора Беляева и Валентина Леонтьева.
Помимо «КВН», Масляков вел передачи «А ну-ка, девушки» и адаптированную под мужчин версию «А ну-ка, парни», а также «Алло, мы ищем таланты!», «Веселые ребята», «12-й этаж», «Песня года» и другие. Также Масляков был первым ведущим «Что? Где? Когда?».
На фото: Александр Масляков на съемках телепередачи «А ну-ка девушки!», 1984 год
На фото: Масляков в качестве ведущего передачи «А ну-ка, парни» вручает призы спортсменам Михаилу Азарову и Александру Маскаеву, 1983 год.
Впервые студенческая программа «КВН» вышла на экраны 8 ноября 1961 года, но Масляков стал ее ведущим только спустя три года. Он вел ее вплоть до закрытия в 1971 году и в 1986 году стал ведущим возрожденной версии. За время выхода передачи ее участниками были молодые Михаил Задорнов, Алексей Кортнев, Сергей Светлаков и многие другие.
На фото: Александр Масляков вместе с соведущей «КВН» Светланой Жильцовой
На фото: президент России Борис Ельцин, окончивший Уральский политехнический институт, во время записи одной из передач КВН, в которой участвовала команда УПИ.
Масляков называл отношения с гендиректором «Первого канала» и постоянным членом жюри КВН плодотворной дружбой: «Я доволен, что на продолжительном отрезке пути Константин Львович [Эрнст] был поблизости, мы вместе прошли эту дорогу. Несмотря на регулярные деловые пикировки. Мой жизненный опыт показывает: все двигаются по ухабам. Так и живем...».
Эрнст назвал смерть Маслякова горькой и невосполнимой утратой для «Первого канала» и для всей страны. «Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым», — сказал Эрнст.
На фото: гендиректор Константин Эрнст, Александр Масляков и Леонид Парфенов на премьере фильма «Зворыкин-Муромец» в кинотеатре «Пионер», 2010 год
На фото: директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина, Александр Масляков и директор «Ералаша» Борис Грачевский на юбилейном вечере в честь 70-летия режиссера и актера Всеволода Шиловского в 2008 году
Александр Масляков неоднократно говорил о важности семьи в своей жизни. В интервью ТАСС телеведущий рассказал о выведенной им «формуле счастья», четырьмя составляющими которой являются его свадьба с режиссером «КВН» Светланой Масляковой, рождение сына Александра, женитьба сына и рождение внучки.
На фото: Масляков с сыном, ведущим премьер-лиги «КВН» Александром перед церемонией вручения государственных наград в Кремле, 2017 год
Масляков имеет множество наград и почетных званий, среди которых ТЭФИ, звание заслуженного деятеля искусств и все четыре степени ордена «За заслуги перед Отечеством». После получения ордена I степени Масляков говорил, что не прикладывал к получению награды никаких специальных усилий: «Приятно и почетно. Но я никого ни о чем не просил, не занимался заполнением различных объективок с последующим утверждением в парткоме и месткоме. Все прошло без моего участия».
На фото: президент России Владимир Путин и Александр Масляков, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, во время церемонии вручения, 2017 год.
В течение последних нескольких лет Масляков дважды перенес коронавирус. По неподтвержденным данным телеграм-канала Mash, после заболевания у него нашли неоперабельную опухоль в легких. 8 сентября 2024 года Александр Масляков скончался в возрасте 82 лет.
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