Не только КВН. Жизнь и карьера Александра Маслякова в 10 фотографиях

Масляков называл отношения с гендиректором «Первого канала» и постоянным членом жюри КВН плодотворной дружбой: «Я доволен, что на продолжительном отрезке пути Константин Львович [Эрнст] был поблизости, мы вместе прошли эту дорогу. Несмотря на регулярные деловые пикировки. Мой жизненный опыт показывает: все двигаются по ухабам. Так и живем...».

Эрнст назвал смерть Маслякова горькой и невосполнимой утратой для «Первого канала» и для всей страны. «Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым», — сказал Эрнст.

На фото: гендиректор Константин Эрнст, Александр Масляков и Леонид Парфенов на премьере фильма «Зворыкин-Муромец» в кинотеатре «Пионер», 2010 год