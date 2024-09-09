«КП» рассказала о последних днях жизни Маслякова
Ведущий КВН Александр Масляков в последние дни находился в отделении паллиативной помощи московской больницы в окружении семьи, сообщает «Комсомольская правда».
О том, что артист получал паллиативную помощь также пишет телеграм-канал Shot.
Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Он был ведущим КВН с 1964 года, но после того, как во второй раз заболел коронавирусом, перестал вести программу.
Телеграм-канал Mash писал, что после перенесенного заболевания у него нашли неоперабельную опухоль в легких. Эти данные не были подтверждены или опровергнуты телеведущим и его близкими.
За 2022 год Масляков провел две игры Высшей лиги КВН, в остальное время его заменяли другие ведущие. В апреле 2024 года Life и «КП» писали, что ведущий окончательно покинет эту должность и будет управлять проектом изнутри, а вместо него КВН будет вести Дмитрий Хрусталев.
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