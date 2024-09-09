 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«КП» рассказала о последних днях жизни Маслякова

«КП»: Масляков в последние дни находился в отделении паллиативной помощи

Ведущий КВН Александр Масляков в последние дни находился в отделении паллиативной помощи московской больницы в окружении семьи, сообщает «Комсомольская правда».

О том, что артист получал паллиативную помощь также пишет телеграм-канал Shot.

Нагиев рассказал о последнем разговоре с Масляковым
Общество
Александр Масляков

Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Он был ведущим КВН с 1964 года, но после того, как во второй раз заболел коронавирусом, перестал вести программу.

Телеграм-канал Mash писал, что после перенесенного заболевания у него нашли неоперабельную опухоль в легких. Эти данные не были подтверждены или опровергнуты телеведущим и его близкими.

За 2022 год Масляков провел две игры Высшей лиги КВН, в остальное время его заменяли другие ведущие. В апреле 2024 года Life и «КП» писали, что ведущий окончательно покинет эту должность и будет управлять проектом изнутри, а вместо него КВН будет вести Дмитрий Хрусталев.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Александр Масляков КВН Больница
Материалы по теме
Не только КВН. Жизнь и карьера Александра Маслякова в 10 фотографиях
Общество
Клуб веселого и находчивого: как менялся КВН с Александром Масляковым
Общество
Нагиев рассказал о последнем разговоре с Масляковым
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Абрамченко, Матыцин и Шульгинов победили на довыборах в ГосдумуПолитика, 05:24
«КП» рассказала о последних днях жизни МасляковаОбщество, 05:19
Кремль анонсировал встречу Путина с избранными губернаторамиПолитика, 04:46
Еще в девяти регионах на выборах победили действующие губернаторыПолитика, 04:35
В Асбесте произошла массовая драка у бара с участием «сына миллионера»Политика, 04:18
Киев отозвал главу посольства в Грузии из-за «непонимания реалий»Политика, 04:02
Путин в поздравлении Ким Чен Ыну выразил надежду на усиление партнерстваПолитика, 03:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Алаудинов заявил о попытке прорыва ВСУ на двух участках в Курской областиПолитика, 03:21
Следовавший из Москвы в Стамбул самолет незапланированно сел в ВаршавеОбщество, 03:09
В Киеве прозвучали взрывыПолитика, 02:57
Захарова оценила слова Шольца о расследовании подрыва «Северных потоков»Политика, 02:38
Эксперты назвали срок превращения Маска в первого в мире триллионераПолитика, 02:18
МИД Белоруссии рассказал о требовании Запада к ЛукашенкоПолитика, 01:49
Собянин заявил о 300 атаках на систему ДЭГ в МосквеПолитика, 01:22