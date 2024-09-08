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Умер Александр Масляков

Многолетний ведущий КВН Александр Масляков умер в 82 года
В 82 года скончался многолетний ведущий КВН Александр Масляков. Он дважды переболел коронавирусом. С 2022 года он провел две игры Высшей лиги
Александр Масляков
Александр Масляков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Многолетний ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года, сообщается на сайте КВН.

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», — говорится в сообщении.

Умер Александр Масляков
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Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). Окончил Московский институт инженеров транспорта и Высшие курсы работников телевидения.

В 1964 году начал работу на телевидении, вел передачи «Алло, мы ищем таланты!», «Веселые ребята», «12-й этаж», «Песня года» и другие. Был первым ведущим передачи «Что? Где? Когда?».

Стал постоянным ведущим, руководителем и режиссером юмористической игры КВН с 1964 года, являлся совладельцем творческого объединения АМиК, которое производило программу. Он вел телепередачу до 2022-го. Тогда Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом, из-за чего вынужден уйти на самоизоляцию. Телеграм-канал Mash писал, что после перенесенного заболевания у него нашли неоперабельную опухоль в легких. Эти данные не были подтверждены или опровергнуты телеведущим и его близкими.

За 2022 год Масляков провел две игры Высшей лиги КВН, в остальное время его заменяли другие ведущие, в том числе Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш и Дмитрий Хрусталев. В апреле 2024-го Life и «КП» писали, что Масляков окончательно покинет эту должность и будет управлять проектом изнутри, а вместо него КВН будет вести Хрусталев.

Масляков-младший стал единственным владельцем КВН
Бизнес
Александр Масляков-младший

Имеет звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В 2021 году стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» за «значительный вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу».

Был женат, есть сын — Александр Масляков. В феврале 2024 года он стал единственным владельцем АМиК.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
КВН Александр Масляков Россия телеведущий смерть
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