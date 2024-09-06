Алаудинов рассказал о хорошо выстроенной обороне в направлении Коренево
Российские военные хорошо выстроили оборону на кореневском направлении в Курской области и выжигают там украинские силы. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Хочу сказать про направление справа от нас — кореневское. Направление на том участке, скажу тоже, что ребята очень хорошо уже выстроили линию обороны», — сказал Алаудинов в телеграм-канале, отметив, что работа идет активно, российские военные «выжигают противника».
Бои с украинской армией в Курской области длятся уже месяц. Как объяснил украинский главком генерал Александр Сырский, вторжение ВСУ в регион нацелено на недопущение российского наступления с этой территории, отвлечение российских войск с других направлений, создание зоны безопасности, недопущение трансграничных обстрелов и захват военнопленных.
Украинские военные пытались отвлечь российскую армию с ключевых направлений, но у них ничего не вышло, заявил накануне на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент Владимир Путин. Он назвал священным долгом Вооруженных сил России выбросить противника из Курской области.
Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам
Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе
Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео
Путин прокомментировал задержание Дурова
Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO
Минфин оценил итоги обмена активами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов