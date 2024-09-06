Алаудинов рассказал о хорошо выстроенной обороне в направлении Коренево

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Российские военные хорошо выстроили оборону на кореневском направлении в Курской области и выжигают там украинские силы. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Хочу сказать про направление справа от нас — кореневское. Направление на том участке, скажу тоже, что ребята очень хорошо уже выстроили линию обороны», — сказал Алаудинов в телеграм-канале, отметив, что работа идет активно, российские военные «выжигают противника».

Бои с украинской армией в Курской области длятся уже месяц. Как объяснил украинский главком генерал Александр Сырский, вторжение ВСУ в регион нацелено на недопущение российского наступления с этой территории, отвлечение российских войск с других направлений, создание зоны безопасности, недопущение трансграничных обстрелов и захват военнопленных.

Украинские военные пытались отвлечь российскую армию с ключевых направлений, но у них ничего не вышло, заявил накануне на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент Владимир Путин. Он назвал священным долгом Вооруженных сил России выбросить противника из Курской области.