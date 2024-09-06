Алаудинов заявил о ежедневной переброске ВСУ подразделений под Курск
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно перебрасывают подразделения под Курскую область, но продолжают нести потери, сообщил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Курское направление достаточно-таки серьезно уже живет ежедневно тем, что уничтожает противника. Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы, но как-то вот теряет, очень большие потери несет, и ничего у него не получается», — отметил Алаудинов.
По его словам, за 5 сентября российская армия уничтожила «очень много» личного состава ВСУ. Он добавил, что в течение дня на нескольких точках украинская армия понесла большие потери, в том числе за счет уничтоженной техники.
О том, что ВСУ подтянули новые силы в Курскую область, Алаудинов заявил также вечером 4 сентября. Он отметил, что в этот день была «такая тишина», поэтому противник занимался подтягиванием ресурсов. Со слов командира «Ахмата», к вечеру ВСУ пытались ввести в действие новый батальон на одном из участков, но он «тоже будет перемолот и выплюнут».
ВСУ атаковали Курскую область, чтобы прекратить наступление России «на главных участках» в Донбассе, уверен российский президент Владимир Путин. По его словам, Украина не достигла этой цели, и российские силы берут под контроль территории «не по 200–300 м, а квадратными километрами».
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