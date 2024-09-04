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Военная операция на Украине ,  
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Песков ответил на слова Зеленского о планах закрепиться в Курской области

Песков: Киев обнажает свою сущность, заявляя о закреплении в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Власти Украины обнажают свою истинную сущность, когда говорят о намерениях закрепиться в Курской области, заявил Life.ru пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать специальную военную операцию, выполнять те задачи, которые стоят», — отметил Песков. Он подчеркнул, что Россия точно добьется своих целей.

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области, с тех пор там продолжаются бои. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, с 10 августа введен режим контртеррористической операции. 12 августа президент России Владимир Путин потребовал от Минобороны «выбить» украинские силы с российской территории.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что Киев в течение неопределенного времени планирует «удерживать» захваченные территории в приграничных районах Курской области. Украинский лидер подчеркнул, что на данный момент это необходимо Киеву. Зеленский сообщил, что подобные действия являются неотъемлемой частью его «плана победы», который, по его словам, он намерен предоставить партнерам, в том числе США.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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