Сырский назвал цели вторжения ВСУ в Курскую область

ВСУ боями в Курской области стремились не допустить наступления российской армии из этого региона, заявил Сырский. В Москве ожидают, что операция украинских войск провалится, после чего Киев попросит о переговорах

Фото: Ukrainan Armed Forces / Reuters

Вторжение украинской армии в Курскую область нацелено на недопущение российского наступления с этой территории, отвлечение российских войск с других направлений, создание «зоны безопасности», недопущение трансграничных обстрелов, захват военнопленных и подъем морального духа украинцев. Об этом заявил главком ВСУ генерал Александр Сырский в интервью CNN.

По его утверждению, Москва готовила наступление из Курской области.

Украинские подразделения напали на территорию Курской области около месяца назад, 6 августа. Прежде в Киеве называли главными целями усиление будущих переговорных позиций, а также облегчение положения на других участках фронта.

Сырский в конце августа рассказывал о стремлении отвлечь российские подразделения с покровского направления и провале этих намерений. В начале сентября украинский президент Владимир Зеленский допустил, что "курская операция" ВСУ еще может повлиять на ход боев в Донбассе, «но пока там сложно».

Российский президент Владимир Путин отмечал, что темпы наступления российских войск в Донбассе выросли в полтора раза. По его мнению, операция ВСУ провалится, и затем Киев захочет перейти к переговорам, а Москва от диалога не отказывается. «Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», — добавил он.

Путин, выступая на ВЭФ, назвал священным долгом российской армии выдавить подразделения ВСУ из Курской области.