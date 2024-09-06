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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ применили установки Caesar в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Одна из артустановок была обнаружена оператором разведывательного беспилотника близ села Николаево-Дарьино и уничтожена, отчиталось ведомство
Cамоходная&nbsp;артиллерийская&nbsp;установка CAESAR
Cамоходная артиллерийская установка CAESAR (Фото: Christian.dk / Stutterstock)

ВСУ применили самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства в Курской области, Минобороны отчиталось об уничтожении одной из них, передает ТАСС.

Установка Caesar была обнаружена оператором разведывательного беспилотника близ села Николаево-Дарьино. «Проследив за артиллерийской установкой, оператор БПЛА установил замаскированное место ее временного размещения в ближайшей лесополосе. Оперативно получив координаты разведанной цели, артиллеристы группировки войск «Север» точным попаданием поразили позицию САУ ВСУ», — заявило ведомство.

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В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал скорую поставку на Украину 78 установок Caesar. САУ Caesar оснащена 155-миллиметровой пушкой и способна поражать цели на расстоянии 40 км.

Издание Bild писало, что по меньшей мере три немецких БМП Marder были задействованы в наступлении украинской армии на Курскую область. Позднее издание сообщало, что украинские военные использовали там инженерную машину Wisent 1, созданную на базе танка Leopard 1. ВСУ также применяют танки Challenger 2, переданные Великобританией, в ходе наступления, сообщал телеканал Sky News.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном разрешении США Киеву наносить удары вглубь территории России, заявил, что «и сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства», и выразил уверенность, что ВСУ продолжат это делать.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам российского президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Елена Чернышова
Минобороны Курская область ВСУ
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