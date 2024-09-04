Найдены более 500 пропавших после вторжения ВСУ жителей Курской области

Губернатор Курской области сообщил, что после вторжения ВСУ удалось найти более 500 человек, которые числились пропавшими. 12 августа он утверждал о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов, где находятся 2 тыс. человек

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Российский Красный Крест, правительство Курской области, силовики и волонтеры нашли более 500 человек, числившихся пропавшими после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

12 августа он утверждал, что под контроль ВСУ перешли 28 населенных пунктов, где находятся около 2 тыс. человек, о судьбе которых российским властям ничего не известно.

Смирнов счел недостаточным количество помещений для оказания гуманитарной помощи вынужденно покинувшим свои дома в приграничных районах людям и пообещал его увеличить в ближайшее время.

«Продуктовые и гигиенические наборы получили уже порядка 50 тыс. человек. Около 6 тыс. жителей приграничья были выданы сертификаты на приобретение лекарственных средств. Ежедневно сюда приходят за помощью около 2 тыс. человек», — сообщил он по итогам поездки в региональное отделение Российского Красного Креста.

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Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. По словам Смирнова, более 133 тыс. человек выехали из приграничных районов, еще порядка 20 тыс. остались в зоне боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей наступления в Курской области создание «буферной зоны». Он также говорил о планах удерживать захваченные территории. Президент России Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал «разобраться с бандитами», проникшими в этот регион.