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Военная операция на Украине ,  
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Найдены более 500 пропавших после вторжения ВСУ жителей Курской области

Курский губернатор: найдено более 500 пропавших жителей после вторжения ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Курской области сообщил, что после вторжения ВСУ удалось найти более 500 человек, которые числились пропавшими. 12 августа он утверждал о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов, где находятся 2 тыс. человек
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Российский Красный Крест, правительство Курской области, силовики и волонтеры нашли более 500 человек, числившихся пропавшими после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

12 августа он утверждал, что под контроль ВСУ перешли 28 населенных пунктов, где находятся около 2 тыс. человек, о судьбе которых российским властям ничего не известно.

Смирнов счел недостаточным количество помещений для оказания гуманитарной помощи вынужденно покинувшим свои дома в приграничных районах людям и пообещал его увеличить в ближайшее время.

«Продуктовые и гигиенические наборы получили уже порядка 50 тыс. человек. Около 6 тыс. жителей приграничья были выданы сертификаты на приобретение лекарственных средств. Ежедневно сюда приходят за помощью около 2 тыс. человек», — сообщил он по итогам поездки в региональное отделение Российского Красного Креста.

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Фото:John Moore / Getty Images

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. По словам Смирнова, более 133 тыс. человек выехали из приграничных районов, еще порядка 20 тыс. остались в зоне боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей наступления в Курской области создание «буферной зоны». Он также говорил о планах удерживать захваченные территории. Президент России Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал «разобраться с бандитами», проникшими в этот регион.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Алексей Смирнов Военная операция на Украине эвакуация ВСУ гуманитарная помощь
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