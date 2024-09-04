Найдены более 500 пропавших после вторжения ВСУ жителей Курской области
Российский Красный Крест, правительство Курской области, силовики и волонтеры нашли более 500 человек, числившихся пропавшими после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 6 августа, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
12 августа он утверждал, что под контроль ВСУ перешли 28 населенных пунктов, где находятся около 2 тыс. человек, о судьбе которых российским властям ничего не известно.
Смирнов счел недостаточным количество помещений для оказания гуманитарной помощи вынужденно покинувшим свои дома в приграничных районах людям и пообещал его увеличить в ближайшее время.
«Продуктовые и гигиенические наборы получили уже порядка 50 тыс. человек. Около 6 тыс. жителей приграничья были выданы сертификаты на приобретение лекарственных средств. Ежедневно сюда приходят за помощью около 2 тыс. человек», — сообщил он по итогам поездки в региональное отделение Российского Красного Креста.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. По словам Смирнова, более 133 тыс. человек выехали из приграничных районов, еще порядка 20 тыс. остались в зоне боевых действий.
Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей наступления в Курской области создание «буферной зоны». Он также говорил о планах удерживать захваченные территории. Президент России Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал «разобраться с бандитами», проникшими в этот регион.
В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре
Элтон Джон частично ослеп
На ВЭФ показали лифт от студии Артемия Лебедева
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке
Орешкин описал пользу езды на такси словами «много узнал про губернатора»
Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем
В Подмосковье запретили строить микроквартиры
Звезда «Реала» предложил лишить Испанию ЧМ по футболу из-за расизма
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов