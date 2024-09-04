Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в Туве

Сергей Шойгу (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу не поехал с президентом Владимиром Путиным на свою родину в Республику Тыва, поскольку не вошел в президентскую делегацию из-за другого места работы, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Президент действительно там бывал с краткими остановками для отдыха. Когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет. Но сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий Шойгу сейчас другая, он на другой должности», — уточнил Песков. По его словам, нельзя сказать, что бывший министр обороны всегда сопровождал президента, когда тот приезжал в Туву.

Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Тувы Кызыл 2 сентября. Он посетил школу № 20 имени Героев Отечества и провел открытый урок «Разговор о важном». На нем он затронул такие темы, как военная операция на Украине и вклад тувинцев в нее, покупку автомобиля, здоровый сон и др.

После этого Путин встретился с главой республики Владиславом Ховалыгом, посетил Кызыльское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

Последний раз глава государства был с рабочей поездкой в республике в 2014 году. Тогда он участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию вхождения Тувы в состав России.