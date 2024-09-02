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Политика ,  
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Путин посетил крупнейший в России буддийский монастырь. Видео

Путин посетил крупнейший в России буддийский монастырь Тубтен Шедруб Линг

Путин посетил крупнейший в России буддийский монастырь. Видео
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Президент Владимир Путин посетил крупнейший в России буддийский монастырь России Тубтен Шедруб Линг (в переводе с тибетского — Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни), сообщает пресс-служба Кремля.

Монастырь находится в столице Тувы Кызыле. Его открыли 28 апреля 2023 года. Место возведения монастыря благословил далай-лама XIV во время своего первого и единственного визита в Россию в 1992-м, но строительство началось лишь в 2014 году.

Путин приехал с рабочим визитом в Туву впервые за десять лет
Политика
Владимир Путин

Глава государства приехал в Кызыл 2 сентября. Это его первая рабочая поездка в республику с 2014 года. Путин провел «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества, а также вышел к жителям города.

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Владимир Путин монастырь Тува буддизм
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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