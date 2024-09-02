Владимир Путин рассказал, сколько спит

Путин: обычно я сплю по шесть часов в день

Владимир Путин (Фото: Софья Сандурская / Reuters)

Президент Владимир Путин рассказал, что обычно спит по шесть часов в сутки. Он поделился этим на открытом уроке «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле, столице Тувы.

«Соврать неудобно, скажу как есть, но пример нехороший. Ты пример с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал четыре часа, это маловато. А так обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь», — сказал Путин одному из школьников.

Он добавил, что у детей много активности и различных видов спорта, поэтому им нужно быть в форме. «И мне нужно быть в форме. То, что я сегодня спал всего четыре, а всего сплю шесть, это не потому, что я такой занятой человек, а потому что не могу должным образом организовать свой рабочий день», — признался Путин.

Школа № 20 — одно из четырех учебных заведений, построенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа». Обучение там ведется на русском и тувинском языках.

2 сентября Путин приехал с рабочим визитом в Туву впервые за десять лет. Кроме «Разговора о важном» президент проведет совещание по развитию Тувы и встретится с главой республики Владиславом Ховалыгом, посетит Кызылское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддийский монастырь "Тубтен Шедруб Линг".

В апреле 2019 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько спит глава государства, пошутил, что «он же Путин, он не спит, он работает».