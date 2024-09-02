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Путин предложил школьнику копить на автомобиль, а не на мотоцикл

Путин предложил школьнику копить на автомобиль, а не на мотоцикл
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Легковая машина безопаснее мотоцикла, считает президент России Владимир ⁠Путин. Об этом он сказал, беседуя со школьником во время открытого урока «Разговор о важном», который прошел в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.

На вопрос главы государства, зачем ему мотоцикл, ребенок ответил, что ему нравится такой вид транспорта, хотя сам он ездил только на квадроцикле.

«И квадроцикл опасно, не езди на квадроцикле, [он] переворачивается постоянно», — махнул рукой Путин. По его мнению, такой четырехколесный транспорт неустойчивый, на нем можно небыстро перемещаться по пересеченной местности.

«На машину копи лучше, ладно?» — предложил президент и уточнил, как мальчик намерен собирать деньги. Тот ответил, что будет сдавать металлолом.

«Хорошая, правильная мысль. Можно. А потом папа поможет тебе немножко, подбросит за хорошую учебу», — предположил Путин.

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Владимир Путин ребенок мотоцикл машина накопления
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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