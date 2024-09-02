 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил, что около 10 тыс. жителей Тувы участвуют в спецоперации

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Около 10 тыс. жителей Тувы принимают участие в военной спецоперации на Украине, это свидетельствует о том, что традиции предков живы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле, передает пресс-служба Кремля.

«Сегодня те традиции, которые были заложены еще нашими предшественниками, предками: дедушками, бабушками — они живы и укрепляются. Я имею в виду в том числе и то, что около 10 тыс. жителей Республики Тыва принимают самое активное участие в специальной военной операции», — сказал президент.

По данным на 1 января 2024 года, в республике проживают 337 544 человека, из них 159 286 мужчин.

Школа № 20 — одно из четырех учебных заведений, построенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа». Обучение там ведется на русском и тувинском языках.

Путин заверил, что Россия вернет нормальную жизнь в приграничье
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

2 сентября Путин приехал с рабочим визитом в Туву впервые за десять лет. Кроме «Разговора о важном» президент проведет совещание по развитию Тувы и встретится с главой республики Владиславом Ховалыгом, посетит Кызылское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддийский монастырь Тубтен Шедруб Линг.

В 2022 году в российских школах появились внеурочные занятия «Разговоры о важном», которые Минпросвещения назвало обязательными для посещения.

Занятия проводят каждый понедельник на первом уроке для учеников 1–11-х классов. На них со школьниками обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах».

Теги
Персоны
Владимир Путин открытый урок Тува Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил, что участие трансгендеров в женских турнирах убивает спорт
Спорт
Путин заверил, что Россия вернет нормальную жизнь в приграничье
Политика
Путин приехал с рабочим визитом в Туву впервые за десять лет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Лавров заявил об отсутствии чего-то предосудительного в бартере с КитаемЭкономика, 12:39
Владимир Путин рассказал, сколько спитОбщество, 12:34
Курянка рассказала СК, как ВСУ передумали увозить на Украину местныхПолитика, 12:34
ЦБ приостановил допэмиссию акций «Группы Позитив»Инвестиции, 12:32
Как в Суздале прошел фестиваль фермерский продукции «СВОЕ»РБК Вино, 12:30
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:28
Доходы майнеров биткоина упали до минимума с 2023 годаКрипто, 12:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российские войска взяли Скучное в ДНРПолитика, 12:21
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 12:19
Виктор Бут решил зарегистрировать товарный знак «Крут как Бут»Вино, 12:15
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью борца МедведяСпорт, 12:15
Путин провел открытый урок «Разговоры о важном» в школе в КызылеОбщество, 12:11
В Калининграде загорелась многоэтажка в центре городаОбщество, 12:10
Audi представила новый кроссовер Q5: фото и подробностиАвто, 12:04