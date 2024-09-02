Путин заявил, что около 10 тыс. жителей Тувы участвуют в спецоперации

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Около 10 тыс. жителей Тувы принимают участие в военной спецоперации на Украине, это свидетельствует о том, что традиции предков живы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле, передает пресс-служба Кремля.

«Сегодня те традиции, которые были заложены еще нашими предшественниками, предками: дедушками, бабушками — они живы и укрепляются. Я имею в виду в том числе и то, что около 10 тыс. жителей Республики Тыва принимают самое активное участие в специальной военной операции», — сказал президент.

По данным на 1 января 2024 года, в республике проживают 337 544 человека, из них 159 286 мужчин.

Школа № 20 — одно из четырех учебных заведений, построенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа». Обучение там ведется на русском и тувинском языках.

2 сентября Путин приехал с рабочим визитом в Туву впервые за десять лет. Кроме «Разговора о важном» президент проведет совещание по развитию Тувы и встретится с главой республики Владиславом Ховалыгом, посетит Кызылское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддийский монастырь Тубтен Шедруб Линг.

В 2022 году в российских школах появились внеурочные занятия «Разговоры о важном», которые Минпросвещения назвало обязательными для посещения.

Занятия проводят каждый понедельник на первом уроке для учеников 1–11-х классов. На них со школьниками обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах».