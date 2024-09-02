Путин приехал в Туву

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Тувы — Кызыл, сообщает ТАСС.

Глава государства должен будет посетить в республике школу № 20 имени Героев Отечества, где проведет открытый урок «Разговор о важном».

Также он проведет совещание по развитию Тувы и встретится с главой республики Владиславом Ховалыгом, посетит Кызыльское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

Последний раз глава государства совершил рабочую поездку в республику в 2014 году. Тогда он участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию вхождения Тувы в состав России.

При этом Путин несколько раз проводил в регионе отпуск. Например, в 2017 году он был там с Сергеем Шойгу, который тогда занимал пост министра обороны. В ту поездку президент занимался рыбалкой, сплавлялся по горным рекам и совершал походы в горы. В августе 2018 года он провел в Туве выходные, вместе с ним были Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.