Нетаньяху и Зеленский по телефону обсудили Украину и Ближний Восток
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский в среду провели телефонную беседу, сообщил израильский посол в Киеве Михаил Бродский.
По его словам, собеседники обсудили «ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке».
В свою очередь, пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров отметил, что Нетаньяху во время разговора «выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», а Зеленский поблагодарил за участие Израиля в «саммите мира».
Стороны договорились о дальнейших контактах, добавил он в сообщении на Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).
27 июня Financial Times написала, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем Patriot.
На это постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Израилем Patriot Украине не останется без внимания.
С 1 июля в Израиле заработала пилотная программа электронных разрешений на въезд в страну для туристов из большинства стран, с которыми действует безвизовый режим, включая Россию и Украину. Тестовый период начался 1 июня, он действует для ряда туристов из США и Германии. Украина сочла, что новое израильское требование о подаче документов на получение разрешения на пребывание до 90 суток нивелирует безвизовый режим между Израилем и Украиной. В ответ на это Киев решил ввести ограничения на въезд для израильтян, в частности для паломников.
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