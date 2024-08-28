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Военная операция на Украине ,  
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Нетаньяху и Зеленский по телефону обсудили Украину и Ближний Восток

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Военная операция на Украине
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Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Uriel Sinai / Getty Images)

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский в среду провели телефонную беседу, сообщил израильский посол в Киеве Михаил Бродский.

По его словам, собеседники обсудили «ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке».

В свою очередь, пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров отметил, что Нетаньяху во время разговора «выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», а Зеленский поблагодарил за участие Израиля в «саммите мира».

Стороны договорились о дальнейших контактах, добавил он в сообщении на Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

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27 июня Financial Times написала, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем Patriot.

На это постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Израилем Patriot Украине не останется без внимания.

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С 1 июля в Израиле заработала пилотная программа электронных разрешений на въезд в страну для туристов из большинства стран, с которыми действует безвизовый режим, включая Россию и Украину. Тестовый период начался 1 июня, он действует для ряда туристов из США и Германии. Украина сочла, что новое израильское требование о подаче документов на получение разрешения на пребывание до 90 суток нивелирует безвизовый режим между Израилем и Украиной. В ответ на это Киев решил ввести ограничения на въезд для израильтян, в частности для паломников.

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Израиль Украина Ближний Восток Биньямин Нетаньяху Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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