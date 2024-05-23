Израиль назвал сроки запуска программы разрешений для въезда

С 1 августа получение разрешения на въезд станет обязательным для туристов из всех стран, с которыми у Израиля есть безвизовый режим. Документ не является визой. Соглашение о безвизовом режиме между Израилем и Россией сохранится

Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

Пилотная программа электронных разрешений на въезд в Израиль Electronic Travel Authorization (ETA) для туристов из большинства стран, с которыми действует безвизовый режим, включая Россию, заработает с 1 июля. Об этом сообщило израильское Управление народонаселения и миграции.

Тестовый период начнется 1 июня, и он будет действовать для граждан США и Германии, которые хотят посетить Израиль по туристической визе (B/2). С 1 августа получение электронного разрешения на въезд станет обязательным для туристов из всех стран, с которыми у Израиля есть безвизовый режим.

«Цель подачи запроса — убедиться в отсутствии препятствий для посадки пассажиров на рейс в Израиль», сообщили в ведомстве. Если по каким-либо причинам одобрение не получено, то заявители будут направлены на горячую линию службы для рассмотрения отказа.

В министерстве туризма Израиля ранее подчеркивали, что ETA не является визой, соответственно соглашение о безвизовом режиме между Израилем и Россией, заключенное в 2008 году, продолжит действовать.

Ведомство ранее сообщало, что стоимость такого электронного разрешения составит 25 шекелей (примерно 613 руб.) на человека. Пока на пилотном этапе подразумевается добровольная подача заявки и освобождение от уплаты пошлины.

Россиянам для подачи заявления на ETA необходим заграничный паспорт, действительные данные дебетовой/кредитной карты, адрес электронной почты и некоторые другие персональные данные (официальная должность, данные рейса или адрес, где путешественник планирует остановиться). Рассмотрение заявления на получения электронного документа может составить до 72 часов.

После вступления в силу ETA для Израиля остается действительным в течение двух лет после выдачи, пока все еще действителен загранпаспорт. Однако поездка должна соответствовать требованиям, установленным властями Израиля, путешественник также не может оставаться в стране более трех месяцев подряд. Также по этому документу не разрешено работать, учиться или постоянно проживать в Израиле.

США включили Израиль в программу безвизового режима с конца ноября. После этого все американские граждане могут запросить у Израиля въезд в страну на срок до 90 дней для деловых поездок, туризма или транзита без получения визы.