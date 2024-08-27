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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский призвал вернуть уклонистов на Украину «без принуждения»

Зеленский опроверг просьбы вернуть уклонистов из западных стран
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Властям западных стран нужно вернуть на Украину беженцев, но «без принуждения», заявил президент Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

Так он прокомментировал данные о том, что обращался к лидерам других стран с просьбой вернуть на Украину мужчин призывного возраста. Bloomberg писал, что Зеленский во время двусторонних встреч просил союзников вернуть уклонистов, но те отказались возвращать беженцев до окончания боевых действий.

Украинский президент подчеркнул, что иностранным государствам «политически невыгодно» содержать беженцев, которые не работают в их стране. «Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев», — отметил он.

Украина заявила о желании вернуть уехавших в Молдавию уклонистов
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

По словам Зеленского, за границей находятся 7,5 млн украинцев. Это налогоплательщики, которых нужно «без принуждения» вернуть в страну, чтобы «прокормить» 10,5 млн пенсионеров, пояснил он.

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, их регулярно продлевают.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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