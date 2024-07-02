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Военная операция на Украине ,  
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Небензя предупредил Израиль о последствиях передачи Patriot Киеву

Небензя пообещал политические последствия Израилю за передачу Киеву ЗРК Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине

Возможная поставка Израилем зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине не останется без внимания, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.

«Вооружения, кем бы они ни направлялись <...> Украине, в конечном счете будут уничтожены, как и другие вооружения Запада и США. <...> [Поставка Киеву оружия] может иметь определенные политические последствия», — отметил Небензя. Так он ответил на вопрос о том, как такое развитие событий может отразиться на отношениях между Израилем и Россией.

Россия с 1 июля является председателем Совета Безопасности ООН на один месяц.

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Системы ПВО Patriot

В апреле власти Израиля заявили, что начнут вывод из эксплуатации восьми батарей Patriot, которым больше 30 лет, и заменят их более совершенными системами. Но пока эти комплексы не были сняты с вооружения из-за опасений, что напряженность в отношениях с проиранской шиитской группировкой «Хезболла», которая находится в Ливане, может перерасти в полномасштабную войну.

27 июля Financial Times написала, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем Patriot.

Точное количество этих ЗРК на вооружении армии Израиля не разглашается. В мае Military Watch Magazine со ссылкой на армию освобождения Израиля сообщил о решении командования снять с вооружения американские MIM-104. Это произошло на фоне сообщений о большом количестве «дружественных сбитий» и менее чем через месяц после удара иранских беспилотников и ракет по израильским военным объектам, отметил журнал.

ЗРК Patriot (MIM-104) был разработан в конце 1970-х американской оборонной компанией Raytheon. Такие комплексы можно применять в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) или противоракетной обороны (ПРО). Батарея Patriot обычно состоит из пяти—восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил передать Украине западные ЗРК, отметив, что страна имеет только 25% сил ПВО от необходимого числа для своей защиты. С отсутствием противовоздушной обороны он связал разрушения в украинской энергосистеме и успех российского наступления.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.

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Теги
Василий Небензя Израиль ПВО ЗРК Patriot Украина
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