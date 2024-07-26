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Политика ,  
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Нетаньяху встретился с Маском в Вашингтоне

Премьер Израиля Нетаньяху встретился с Илоном Маском в Вашингтоне
Илон Маск (слева) и&nbsp;Биньямин Нетаньяху
Илон Маск (слева) и Биньямин Нетаньяху (Фото: GPO / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с американским бизнесменом Илоном Маском в ходе своего визита в США. Об этом сам премьер сообщил на своей странице в соцсети Х (Twitter).

Встреча прошла в Вашингтоне после выступления Нетаньяху в американском конгрессе 24 июля.

Израильский премьер рассказал, что обсудил с Маском «возможности и проблемы в области искусственного интеллекта, его влияние на экономику и общество». Кроме того, они «рассмотрели пути технологического сотрудничества с Израилем».

Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Политика
Биньямин Нетаньяху (слева) и Джо Байден

Нетаньяху прибыл в Вашингтон 22 июля. В рамках визита в США он выступил перед обеими палатами американского конгресса и обсудил с президентом США Джо Байденом ход переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Axios писал, что около половины демократов в конгрессе пропустили выступление израильского премьер-министра в знак протеста против боевых действий в секторе Газа. Маск после этого написал в Х, что Демократическая партия «стала открыто и дерзко антисемитской».

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Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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