Нетаньяху встретился с Маском в Вашингтоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с американским бизнесменом Илоном Маском в ходе своего визита в США. Об этом сам премьер сообщил на своей странице в соцсети Х (Twitter).
Встреча прошла в Вашингтоне после выступления Нетаньяху в американском конгрессе 24 июля.
Израильский премьер рассказал, что обсудил с Маском «возможности и проблемы в области искусственного интеллекта, его влияние на экономику и общество». Кроме того, они «рассмотрели пути технологического сотрудничества с Израилем».
Нетаньяху прибыл в Вашингтон 22 июля. В рамках визита в США он выступил перед обеими палатами американского конгресса и обсудил с президентом США Джо Байденом ход переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
Axios писал, что около половины демократов в конгрессе пропустили выступление израильского премьер-министра в знак протеста против боевых действий в секторе Газа. Маск после этого написал в Х, что Демократическая партия «стала открыто и дерзко антисемитской».
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