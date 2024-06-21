Украина введет ответные ограничения на въезд граждан Израиля

Новое израильское требование о подаче документов на получение разрешения на пребывание до 90 суток нивелирует безвизовый режим между Израилем и Украиной, заявил посол Украины

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Украина введет ограничения на въезд для израильтян, в частности для паломников, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на странице украинского посольства в стране в Facebook (принадлежит Meta, корпорация признана экстремистской и запрещена на территории России).

Он подчеркнул, что данная мера будет ответной. С 1 июля граждане стран безвизового режима с Израилем, включая Украину, должны подавать документы на получение ETA (Electronic Travel Authorization, Электронная система авторизации путешествий) на пребывание до 90 дней. По словам посла, это требование фактически нивелирует безвизовый режим.

Сейчас власти Украины изучают специфику ответных электронных документов. При этом Киев остается открытым к диалогу для обсуждения и переговоров об этих изменениях в политике поездок, заключил посол.

Корнийчук пояснил изданию Hadari Haredim, что решение о введении безвизового режима между Израилем и Украиной было принято еще в 2010 году. По его словам, Израиль, несмотря на это соглашение, за последние несколько лет принял недружественные меры, которые вводят дополнительные ограничения на поездки для украинцев.

По словам посла, ответное решение Украины повлияет на десятки тысяч евреев-хасидов, которые посещают Умань в Черкасской области в качестве паломников на еврейский праздник Рош ха-Шан (приходится на сентябрь или октябрь).

С 1 июля в Израиле заработает пилотная программа электронных разрешений на въезд в Израиль для туристов из большинства стран, с которыми действует безвизовый режим, включая Россию и Украину. Тестовый период начался 1 июня, он действует для ряда туристов из США и Германии.

Стоимость такого электронного разрешения составит 25 шекелей (примерно 592 руб.) на человека. На пилотном проекте пока подразумевается добровольная подача заявки и освобождение от уплаты пошлины. После вступления в силу документ ETA действует в течение двух лет после выдачи, пока все еще действителен загранпаспорт, который требуется для подачи заявления на него.