Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС

Рафаэль Гросси (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси попросил передать благодарность президенту России Владимиру Путину за приглашение на Курскую АЭС. Его заявление показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Прежде всего я хочу попросить вас передать благодарность президенту Российской Федерации за приглашение на Курскую атомную станцию в таких чрезвычайных условиях», — сказал Гросси (цитата по ТАСС).

Глава МАГАТЭ прибыл в курский город Курчатов, где находится АЭС, 27 августа.

Гросси решил посетить Курскую АЭС после того, как президент Владимир Путин сообщил о попытке украинских военных атаковать станцию в ночь на 22 августа. Тогда российская сторона сообщила в МАГАТЭ, что в 100 м от хранилища отработанного ядерного топлива на станции нашли обломки сбитого беспилотника.

Свою поездку глава агентства объяснил так: «Важно, чтобы завтра на станции я сам увидел, что происходит, и обсудил модальности для дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий физической и ядерной безопасности Курской АЭС».

Представитель украинского МИДа Георгий Тихий ранее говорил, что Украина не имеет ни желания, ни возможности атаковать Курскую и Запорожскую атомные станции.