 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси попросил передать благодарность президенту России Владимиру Путину за приглашение на Курскую АЭС. Его заявление показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Прежде всего я хочу попросить вас передать благодарность президенту Российской Федерации за приглашение на Курскую атомную станцию в таких чрезвычайных условиях», — сказал Гросси (цитата по ТАСС).

Глава МАГАТЭ прибыл в курский город Курчатов, где находится АЭС, 27 августа.

Зачем глава МАГАТЭ поедет на Курскую АЭС
Политика
Вид на Курскую АЭС

Гросси решил посетить Курскую АЭС после того, как президент Владимир Путин сообщил о попытке украинских военных атаковать станцию в ночь на 22 августа. Тогда российская сторона сообщила в МАГАТЭ, что в 100 м от хранилища отработанного ядерного топлива на станции нашли обломки сбитого беспилотника.

Свою поездку глава агентства объяснил так: «Важно, чтобы завтра на станции я сам увидел, что происходит, и обсудил модальности для дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий физической и ядерной безопасности Курской АЭС».

Представитель украинского МИДа Георгий Тихий ранее говорил, что Украина не имеет ни желания, ни возможности атаковать Курскую и Запорожскую атомные станции.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Рафаэль Гросси МАГАТЭ Владимир Путин Курская область Курская АЭС
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Глава МАГАТЭ приехал в Курчатов для осмотра Курской АЭС
Политика
На энергоблоке № 4 Курской АЭС начался плановый ремонт
Экономика
Власти ограничили активность в пруду-охладителе Курской АЭС и на берегу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 26 авг, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 26 авг, 18:02
Кремль заявил, что готов помочь ДуровуПолитика, 12:42
Нарышкин не поверил в то, что Дуров раскроет Западу чувствительные данныеПолитика, 12:39
Названы лидеры российского рынка виртуализации по версии «ТМТ Консалтинг»РБК Отрасли, 12:38
Суд в России приговорил гражданина США к 14 годам как наемника ВСУПолитика, 12:28
Песков назвал закон о запрете УПЦ «нападением на настоящее христианство»Политика, 12:21
Песков анонсировал особое поручение Путина по борьбе с инфляциейЭкономика, 12:19
В Кремле оценили необходимость чистить переписки после задержания ДуроваПолитика, 12:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Бывший голкипер «Барселоны» и «Манчестер Сити» завершил карьеру в 41 годСпорт, 12:16
Продавец дал скидку по договору. Не спешите радоватьсяPro, 12:11
В РХБЗ сообщили о ввозе на Украину ядерного топлива для «грязной бомбы»Политика, 12:09
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Орловка в ДонбассеПолитика, 12:07
Активы владельца водки Stolichnaya Шефлера передали РосимуществуБизнес, 12:07
Как инвестиция в CRM-систему позволит увеличить эффективность и прибыльРБК Компании, 12:00
Четверо детей и двое взрослых отравились хлором в бассейне в ЕгорьевскеПолитика, 11:56