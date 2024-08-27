Гросси поблагодарил Путина за приглашение на Курскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси попросил передать благодарность президенту России Владимиру Путину за приглашение на Курскую АЭС. Его заявление показали в эфире телеканала «Россия 24».
«Прежде всего я хочу попросить вас передать благодарность президенту Российской Федерации за приглашение на Курскую атомную станцию в таких чрезвычайных условиях», — сказал Гросси (цитата по ТАСС).
Глава МАГАТЭ прибыл в курский город Курчатов, где находится АЭС, 27 августа.
Гросси решил посетить Курскую АЭС после того, как президент Владимир Путин сообщил о попытке украинских военных атаковать станцию в ночь на 22 августа. Тогда российская сторона сообщила в МАГАТЭ, что в 100 м от хранилища отработанного ядерного топлива на станции нашли обломки сбитого беспилотника.
Свою поездку глава агентства объяснил так: «Важно, чтобы завтра на станции я сам увидел, что происходит, и обсудил модальности для дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий физической и ядерной безопасности Курской АЭС».
Представитель украинского МИДа Георгий Тихий ранее говорил, что Украина не имеет ни желания, ни возможности атаковать Курскую и Запорожскую атомные станции.
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