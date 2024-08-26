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Военная операция на Украине ,  
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Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа

Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа, чтобы лично оценить ситуацию на станции. Его слова приводит пресс-служба МАГАТЭ.

Гросси отметил «возросший уровень военной активности» в районе станции. «Важно, чтобы завтра на станции я сам увидел, что происходит, и обсудил модальности для дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки условий физической и ядерной безопасности Курской АЭС», — говорится в публикации.

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Президент Владимир Путин ранее сообщил, что в ночь на 22 августа украинские военные попытались атаковать Курскую АЭС. Тогда российская сторона сообщила в МАГАТЭ, что в 100 м от хранилища отработанного ядерного топлива на станции нашли обломки сбитого беспилотника. Ожидается, что после визита Гросси отправится в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Курская АЭС — одна из крупнейших в России, находится вблизи города Курчатова. Она питает энергосистему, которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа.

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