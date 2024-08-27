Глава МАГАТЭ приехал в Курчатов для осмотра Курской АЭС

Глава МАГАТЭ прибыл на Курскую АЭС после того, как Россия заявила о планах ВСУ нанести удар по станции и уведомила агентство о рисках. В Киеве заявляли об отсутствии планов атаковать АЭС

Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС.

В МАГАТЭ сообщали, что в ходе визита глава организации планирует «обсудить дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для оценки ядерной безопасности и защищенности» этого объекта. Также Гросси планировал пообщаться с персоналом АЭС, собрать свидетельства, что станцию уже атаковали, оценить состояние внешнего источника энергии и дорог к объекту — последнее важно с учетом того, что ВСУ разрушили несколько мостов через Сейм.

Курская АЭС — одна из четырех самых мощных станций в России, она обеспечивает электричеством 19 областей Центрального федерального округа, в частности на 90% закрывает промышленные потребности Курской области. Ситуация вокруг станции обострилась после прорыва Вооруженных сил Украины в Курскую область в начале августа. В МАГАТЭ предупреждали, что военная активность вблизи АЭС — это серьезный риск для ядерной и физической безопасности.

Исходя из сообщения МАГАТЭ, визит Гросси в Россию был согласован после того, как утром 22 августа Москва проинформировала агентство, что на территории Курской АЭС были обнаружены обломки дрона — они находились примерно в 100 м от хранилища отработанного ядерного топлива. О том, что украинские силы пытались нанести удары по станции, 22 августа на совещании по ситуации в регионе заявил президент России Владимир Путин. «Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — сказал он.

Осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, нашли на территории АЭС 8 августа. «Росатом» предупредил МАГАТЭ о рисках, которым подвергается станция: в частности, только за 16 августа в Курчатове 21 раз объявляли воздушную тревогу.

МИД Украины заявлял, что ВСУ не планируют и не желают атаковать Курскую АЭС.