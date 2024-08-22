Зеленский провел совещание с Сырским в граничащем с Курской областью регионе

Зеленский встретился с Сырским в граничащем с Курской областью регионе

Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области и провел совещание с главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ) Александром Сырским. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

«Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и, в частности, на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на торецком и покровском направлениях», — уточнил Зеленский.

20 августа Министерство обороны сообщило, что подразделения российских войск заняли поселок Нью-Йорк (Новгородское) — стратегически важный транспортный узел. Он находится к югу от Торецка (Дзержинск) и в течение двух лет было одним из нескольких населенных пунктов, вблизи которого линия соприкосновения не менялась в течение военной операции.

Сумская область граничит с Курской, где с 6 августа продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по резервам ВСУ в Сумской области. 7 августа украинские власти объявили принудительную эвакуацию из пяти общин региона.

Генштаб Украины ограничил перемещение граждан в приграничной 20-километровой зоне в Сумской области. Туда пускают только украинских граждан с регистрацией в этом регионе.

На фоне боев в Курской области объявили режимы ЧС федерального характера и контртеррористическую операцию. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа сообщил о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов.