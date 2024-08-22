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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский встретился с Сырским в граничащем с Курской областью регионе

Зеленский провел совещание с Сырским в граничащем с Курской областью регионе
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области и провел совещание с главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ) Александром Сырским. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

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Фото:John Moore / Getty Images

«Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и, в частности, на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на торецком и покровском направлениях», — уточнил Зеленский.

20 августа Министерство обороны сообщило, что подразделения российских войск заняли поселок Нью-Йорк (Новгородское) — стратегически важный транспортный узел. Он находится к югу от Торецка (Дзержинск) и в течение двух лет было одним из нескольких населенных пунктов, вблизи которого линия соприкосновения не менялась в течение военной операции.

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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Сумская область граничит с Курской, где с 6 августа продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по резервам ВСУ в Сумской области. 7 августа украинские власти объявили принудительную эвакуацию из пяти общин региона.

Генштаб Украины ограничил перемещение граждан в приграничной 20-километровой зоне в Сумской области. Туда пускают только украинских граждан с регистрацией в этом регионе.

На фоне боев в Курской области объявили режимы ЧС федерального характера и контртеррористическую операцию. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа сообщил о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов.

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Владимир Зеленский Сумская область Украина Александр Сырский ВСУ Курская область Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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