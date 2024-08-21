В Сумской области сообщили о повреждениях объекта инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Сумской области на севере Украины, сообщила пресс-служба оперативного командования «Север» ВС Украины на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
По данным командования, один человек погиб, двое ранены. Объект расположен в поселке Краснополье. Там также были повреждены складские помещения.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ночь с 20 на 21 августа в Миргороде Полтавской области и в Сумах Сумской области на Украине прогремели взрывы, накануне также поступали сообщения о взрывах в Сумах и области.
В ночь на 20 августа российский истребитель Су-34 нанес удар по пункту управления и складу с боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе города Глухова Сумской области.
Сумская область граничит с Курской областью России. В российском регионе с 6 августа идут боевые действия с вооруженными силами Украины. 14 августа в Сумской области объявили частичную эвакуацию.
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