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Военная операция на Украине ,  
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В граничащей с Курской Сумской области объявили обязательную эвакуацию

Сюжет
Военная операция на Украине
В Сумской области Украины, граничащей с российской Курской, объявили принудительную эвакуацию из пяти общин. Глава областной администрации Артюх рассказал, что вывезти планируют около 6 тыс. человек, включая 425 детей
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В 23 населенных пунктах пяти общин Сумской области Украины, которая граничит с российской Курской, проведут обязательную эвакуацию, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх в эфире всеукраинского телемарафона. Видео с его заявлением Сумская ОВА опубликовала в телеграм-канале.

Всего эвакуировать планируется около шести тысяч человек, из них 425 детей. В первую очередь вывозить будут семьи с детьми, отметил Артюх. Он рассказал, что на заседании Совета обороны области рассматривалась оперативная обстановка в регионе.

«Ситуация на Сумщине достаточно напряженная. <...> Я благодарю наши Вооруженные силы, силы противовоздушной обороны. <...> Такого прикрытия еще не было на Сумщине», — добавил он.

В 2023 году в Сумской области была объявлена плановая эвакуация для пятикилометровой зоны возле границы с Россией, куда входило 115 населенных пунктов. В мае этого года зону эвакуации расширили до 10 км.

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Фото:Руслан Канюка / Global Look Press

В Курской области в районе российско-украинской границы второй день продолжаются боевые действия. После сообщения о попытке прорыва 6 августа Минобороны отчитывалось об ударах по скоплениям украинских сил и техники в Сумской области.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов 7 августа заявил, что подразделения ВСУ численностью до 1 тыс. человек рано утром 6 августа начали наступление на регион с целью захвата Суджанского района. Он подчеркнул, что российские военные и силы ФСБ отражают атаки украинских сил. По словам Герасимова, потери ВСУ составляют 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми. Глава Генштаба доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил остановлено.

Власти Курской области сообщали об обстрелах, раненых и погибших. По словам врио курского губернатора Алексея Смирнова, уже эвакуированы несколько тысяч человек, их размещают в пунктах временного размещения и обеспечивают всем необходимым. Глава города Суджа (в 9 км от границы) Виталий Слащев сообщил о напряженной обстановке и эвакуации. Он заверил, что город остается под контролем российских сил.

Путин назвал действия украинской стороны «масштабной провокацией» и поручил оказать помощь жителям Курской области. Ответственным по этому вопросу он назвал первого вице-премьера Дениса Мантурова.

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